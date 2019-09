La séance de travail entre le comité populaire de la province de Hau Giang et la délégation du comité chargé des ONG. Photo: VNA

Hau Giang (VNA) – Jusqu’à maintenant, la province de Hau Giang (Sud) a autorisé 217 programmes et projets d’organisations non gouvernementales (ONG) étrangères, cumulant 292 milliards de dongs (plus de 17,7 millions de dollars) dont 271 milliards ont été décaissés.

C’est ce qu’a annoncé Truong Canh Tuyen, vice-président du comité populaire provincial, lors de la séance de travail le 23 septembre avec une délégation du comité chargé des ONG, conduite par Nguyen Ngoc Hung, vice-président du Comité de coordination des Aides du Peuple (PACCOM), relevant de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.

Actuellement, Hau Giang recense 33 ONG étrangères en activité sur son sol, lesquelles ont contribué au développement socioéconomique des localités reculées et à la mise en œuvre des objectifs provinciaux en matière de réduction de la pauvreté.

Ces trois dernières années, ces ONG ont versé plus de 69,3 milliards de dongs dans une cinquantaine de projets à Hau Giang.

Nguyen Ngoc Hung a demandé aux autorités de maintenir la collaboration avec des organes et secteurs concernés dans la gestion des activités des ONG ainsi que d’accélérer la réforme administrative et l’application des technologies de l’information pour attirer plus d’aides d'ONG étrangères. -VNA