Le Festival "Quintessence de Hanoï - convergence et rayonnement", organisé dans la rue piétonne le 10 octobre 2021. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Hanoï vient de promulguer une résolution sur le développement de son industrie culturelle d’ici 2030 et vision 2045. La capitale envisage de faire de ce secteur une économie de pointe qui devrait contribuer à environ 8% de son PIB dans huit ans.



"Pour Hanoï, le développement de l’industrie culturelle est une priorité dans sa stratégie de développement socio-économique. La ville envisage d’en faire un secteur économique de pointe qui contribuera efficacement à la croissance du PIB, apportera plus d’emplois et favorisera l’essor d’autres domaines, permettant de réaliser son objectif de développement rapide mais durable", a affirmé Dinh Tiên Dung, secrétaire du Comité municipal du Parti.



Selon des objectifs majeurs fixés dans la résolution promulguée le 22 février par Comité municipal du Parti, l’industrie culturelle deviendra en 2025 un secteur économique important de la ville, créant un nouveau moteur de développement socio-économique et culturel. En 2030, elle deviendra une économie de pointe, favorisant fortement l’essor d’autres industries. Les revenus qu’elle rapporte augmentent d’année en année pour contribuer à environ 8% du PIB de la ville.



En 2045, l’industrie culturelle affirmera sa position solide et contribuera environ 10% au PIB de la capitale, lui permettant de consolider son statut de ville créative de l’Asie.



Des principes et des domaines clés

La cité impériale de Thang Long, un site historique de Hanoï reconnu patrimoine culturel mondial. Photo : VNA/CVN



Pour atteindre les objectifs fixés, la ville s’appuiera sur les principes suivants pour donner l’essor à son industrie culturelle : assurer l’harmonie entre la conservation et l’exploitation des patrimoines ; valoriser pleinement les atouts des valeurs culturelles traditionnelles riches d’identité d’une capitale millénaire ; continuer de valoriser le label de ville créative ; renforcer les activités d’intégration internationale et de promotion de la position et de l’image de la capitale.



En vue de recentrer ses investissements, la ville a focalisé un certain nombre de domaines potentiels et avantageux dont le tourisme culturel, les arts de spectacle et l’artisanat traditionnels, les beaux-arts, le cinéma, la mode, la gastronomie, les logiciels et jeux de divertissement, l’audiovisuel… Les autorités s’engagent particulièrement à compléter les mécanismes et politiques afin d’arranger une source budgétaire adéquate pour ce secteur, de promouvoir la créativité et la formation des espaces créatifs, d’encourager les start-up et les innovations technologiques dans ce domaine, de développer l’économie nocturne, et de valoriser les produits artisanaux traditionnels.



L’application des sciences et des technologies dans ce domaine, ainsi que la mise en œuvre des programmes d’échange et de coopération culturelle au niveau national et international seront accélérées. En particulier, Hanoï continuera de valoriser son label de "ville créative" attribué par l’UNESCO avec une série de mesures spécifiques telles que la construction d’un centre de design créatif, le renforcement de la connexion entre les espaces créatifs, la mise en œuvre d’une série d’émissions télévisées sur les talents créatifs, ou encore l’organisation annuel des Festivals du design créatif.



Valoriser les patrimoines culturels immatériels



Tout récemment, le Comité populaire municipal a publié un plan sur la préservation et la promotion de ses patrimoines culturels immatériels jusqu’en 2025. Ce plan vise à sensibiliser la population et à mobiliser les ressources de la communauté dans cette activité. Plus précisément, d’ici 2025, Hanoï élaborera trois à quatre dossiers pour les introduire dans la Liste du patrimoine culturel immatériel national. Elle sortira des publications présentant ce trésor, numérisera des documents, organisera de deux à trois classes d’enseignement sur la pratique de patrimoines culturels immatériels exemplaires et en voie de disparition. Un festival sera également organisé pour présenter ce type de trésor. La ville appliquera des politiques visant à soutenir les artistes, organisera des programmes d’éducation sur les patrimoines, etc.



Hanoï préparera également des plans de préservation de ses patrimoines culturels immatériels déjà inscrits à l’UNESCO. Pour les financer, elle accélérera la mobilisation des ressources privées auprès d’organisations, d’individus et d’entreprises dans comme hors du pays. Depuis l’extension de ses limites administratives en août 2008, Hanoï est devenue la localité la plus riche du pays en termes de patrimoines culturels immatériels, au nombre actuellement de près de 1.800.



Évaluant la stratégie de développement de l’industrie culturelle de la capitale, Lê Thi Minh Ly, membre du Conseil national du patrimoine culturel, vice-présidente de l’Association du patrimoine culturel du Vietnam, a estimé que "le grand atout de Hanoï pour développer ce secteur est son trésor de patrimoines culturels à la fois riche et diversifié", citant que la ville abrite le plus grand nombre de musées du pays dont certains possédant des trésors nationaux de grande valeur. "Elle compte aussi de nombreux artisans dans le domaine des patrimoines culturels immatériels. Ses 1.206 fêtes et 79 patrimoines relevant des spectacles folkloriques constitueront une base solide pour impulser l’industrie culturelle", a-t-elle souligné. - CVN/VNA