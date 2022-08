Photo: hanoimoi



Hanoï (VNA) - Les travaux de prévention et de lutte contre les incendies de tous les salons de karaoké et les bars de Hanoï seront inspectés, à la suite d'une série d'incendies et d'explosions signalés dans la capitale ces dernières semaines.

Les inspections doivent être terminées avant le 20 septembre et leurs résultats seront soumis à la Police de la ville et puis au Comité populaire de Hanoï avant le 25 septembre.

La presse de la ville est chargé de promouvoir la sensibilisation et de rédiger des articles diffusant des avertissements sur la garantie de la sécurité et la lutte contre les incendies, le sauvetage, en particulier dans les salons et bars de karaoké, les discothèques et les établissements accueillant de grands rassemblements.

Les autorités à tous les niveaux doivent traiter strictement toutes les infractions, suspendre ou mettre fin résolument à l'exploitation des établissements contrevenants, conformément à la réglementation.

Le Comité populaire municipal a également demandé le renforcement des travaux de prévention et de lutte contre les incendies et de sauvetage dans les zones résidentielles, les ménages et les entreprises. -VNA