Phan Son Tung condamné à une peine de six ans de prison ferme pour propagande contre l'Etat.

Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a rendu son verdict le lundi 3 juillet pour le procès en première instance de Phan Son Tung, né en 1984, qui est poursuivi pour la propagande contre l'État de la République socialiste du Vietnam, selon l'article 117 du Code pénal.



L'homme, résidant dans le quartier Mo Lao de l'arrondissement de Ha Dong, a été condamné à une peine de six ans de prison ferme pour « fabrication, stockage, distribution ou diffusion d'informations, de documents et d'articles contre l'État de la République socialiste du Vietnam».

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de Hanoï, de 2011 à août 2022, Phan Son Tung avait produit et diffusé 16 vidéos publiées sur Internet, défigurant les lignes de direction du Parti et les politiques de l'État, diffusant de fausses informations, insultant des organisations et des particuliers. Ces vidéos ont été utilisées pour la propagande contre l'État, le Parti et les autorités.

Les enquêteurs ont découvert que depuis 2011, Phan Son Tung avait créé, géré et utilisé quatre comptes sur les réseaux sociaux, dont trois sur YouTube, à savoir "Vi mot Vietnam thinh Vuong" (Pour un Vietnam prospère), "Son Tung TV" et "Phan Son Tung", et un autre sur Facebook à savoir "David Phan".



En août 2022, Phan Son Tung a publié plus de 1.000 clips vidéo sur son compte Facebook, qui étaient auparavant disponibles sur les chaînes YouTube, attirant 148 millions de vues et 530.000 abonnés.



Entre le 5 et le 31 août 2022, il a publié 10 clips vidéo sur "Vi Vietnam thinh Vuong", appelant à la création d'une organisation illégale du nom de "Dang Vietnam thinh Vuong" (Parti vietnamien prospère) pour attirer l'attention du public.

Les forces compétentes ont conclu que Phan Son Tung avait réalisé et distribué 16 clips vidéo en ligne avec des contenus violant la loi, la plupart contre l'État, le Parti et et les autorités.-VNA