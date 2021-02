Réunion du Comité de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 de Hanoï, dans la soirée du 30 janvier. Photo: PV / Vietnam +

Hanoï (VNA) - Face aux évolutions compliquées du COVID-19, le Comité populaire de Hanoï a demandé aux prestataires des services de karaoké, de discothèque et de bar de suspendre leurs activités depuis le 1er février 2021 à partir de 0h jusqu'à nouvel ordre.

Les restaurants doivent appliquer des mesures anti-épidémiques, dont la désinfection régulière des surfaces de contact, la disponibilité de désinfectants pour les mains, l’espacement entre les sièges, des cloisons et le port obligatoire du masque pour les employés.

Les services de karaoké, de discothèque et de bar à Hanoï sont suspendus depuis le 1er février. Photo : VNA

Les autorités de Hanoï ont demandé de tester toutes les personnes qui s’étaient rendues à la ville de Chi Linh (province de Hai Duong, Nord) et à l’aéroport international de Van Don (province de Quang Ninh, Nord) et s’en étaient retournées depuis le 1er janvier 2021 (pour Chi Linh), et le 5 janvier (pour l’aéroport de Van Don).

Les Comités populaires des arrondissements et des districts de Hanoï doivent agir rapidement avec des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie portées à un niveau plus élevé. -VNA