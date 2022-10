Hanoï sous le signe des marguerites Daisy

Cultivées dans les villages floraux de la banlieue de Hanoï comme Nghi Tàm, Ngoc Hà, Nhât Tân, Quang Ba, les marguerites Daisy sont une plante herbacée vivace de la famille des Astéracées. C'est une plante à fleur en touffe, à tige érigée, ridée, aux feuilles basales pétiolées, et aux caulinaires engainantes crénelées. La fleur est blanche et possède de 20 à 30 pétales. On les achète en bouquets. Photo: Nhandan.vn