Hanoï souhaite promouvoir sa coopération avec les Émirats arabes unis dans l’économie et le tourisme. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï (VNA) – Une délégation de Hanoï, conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Phong, a effectué une visite de travail à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Lors des séances de travail avec des autorités locales, le Conseil municipal et l’Agence de développement économique et touristique de Dubaï, Nguyen Van Phong a souligné les opportunités de coopération bilatérale dans l’investissement, le commerce et le tourisme, avant de suggérer aux autorités de Dubaï de promouvoir les liens entre les milieux d'affaires des deux parties.

Hanoï salue toujours les entreprises et investisseurs émiratis désireux de venir chercher des opportunités sur son sol et leur accordera des conditions propices, notamment dans les domaines des villes intelligentes, des sciences et technologies, du tourisme, de l’industrie, des énergies renouvelables, a souligné le responsable vietnamien.

Il a également proposé aux deux parties de promouvoir leur soutien mutuel dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO et d’envisager la signature un protocole d’accord dans le tourisme.

Durant son séjour, la délégation de Hanoï a rendu visite à l’ambassade du Vietnam aux Émirats arabes unis, demandant à ses cadres et fonctionnaires d’aider la capitale à mettre en œuvre les projets de coopération avec des localités des Émirats arabes unis dans les temps à venir.-VNA