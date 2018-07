Le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung (droite), et l’ambassadeur sud-africain au Vietnam, Mpetjane Kgaogelo Lekgoro. Photo: KTDT

Hanoi (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Hanoi, Nguyên Duc Chung, a reçu ce lundi l’ambassadeur d’Afrique du Sud au Vietnam, Mpetjane Kgaogelo Lekgoro.

Nguyên Duc Chung a hautement apprécié les contributions actives de l’ambassade d’Afrique du Sud dans l’amélioration du bien-être social dans différentes localités vietnamiennes. Ces derniers temps, l'ambassade sud-africaine a en effet participé activement aux campagnes de don de sang, et aidé de nombreuses provinces défavorisées à construire des écoles maternelles et des centres culturels, a-t-il indiqué.

« La ville de Hanoi est prête à travailler étroitement avec l’ambassade d’Afrique du Sud et le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour la célébration du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Afrique du Sud cette année, et l’organisation d’une exposition de photos sur la vie et la carrière du feu président sud-africain Nelson Mandela », a affirmé Nguyen Duc Chung.

Le président du Comité populaire municipal a également émis le souhait que l’ambassade sud-africaine collabore avec Hanoi dans la lutte contre le trafic de cornes de rhinocéros et de défenses d’éléphant d’Afrique du Sud vers le Vietnam, avant d’appeler l’ambassadeur Mpetjane Kgaogelo Lekgoro à promouvoir davantage la connexion et la coopération entre entreprises des deux pays dans le commerce et l’investissement, ainsi que l’augmentation du nombre de touristes sud-africains dans la capitale vietnamienne.

Pour sa part, l’ambassadeur sud-africain Mpetjane Kgaogelo Lekgoro a affirmé que l’année 2018 marquerait un jalon dans le développement des relations Vietnam-Afrique du Sud. Il a également souligné la signification importante de la célébration du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales qui coïncide avec celle du centenaire de la naissance du feu président Nelson Mandela.

En particulier, en octobre prochain, l’Afrique du Sud organisera une conférence internationale sur l’investissement. Mpetjane Kgaogelo Lekgoro a émis le souhait d’inviter les entreprises vietnamiennes à participer à cet évènement qui réunira un grand nombre d’investisseurs potentiels venus de différents pays du monde. -VNA