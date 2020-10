D’ici 2045, lorsque le Vietnam deviendra un pays développé, Hanoi devra devenir l’un des centres politiques, économiques et culturels d’Asie de l’Est. Photo : VnExpress

Hanoi (VNA) – Hanoi vise à promouvoir un développement rapide et durable vers une ville verte, intelligente et moderne, à forte compétitivité nationale et régionale d’ici 2025, a-t-on appris du projet de programme d’action sur la mise en œuvre de la résolution du 17e Congrès du Parti de Hanoi.

Elle s’efforce d’achever pour l’essentiel l’objectif d’industrialisation, d’atteindre un produit intérieur brut (PIB) régional par habitant de 8.300 à 8.500 dollars, selon le document présenté dimanche 11 octobre à la réunion préparatoire du congrès.



D’ici 2030, Hanoi s’efforce de devenir une ville “verte, intelligente et moderne”; de se développer de manière dynamique, efficace et de se doter d’une compétitivité régionale et internationale, d’achever l’industrialisation de la capitale, et de porter son PIB régional par habitant à 12.000 – 13.000 dollars.



À l’horizon 2045, Hanoi aura une qualité de vie élevée; connaîtra un développement économique, culturel et social intégral et durable ; et sera une ville mondialement connectée et internationalement compétitive avec un PIB régional de plus de 36.000 dollars.



Le projet de programme a également formulé 20 critères essentiels jusqu’en 2025, cinq orientations et tâches majeures, trois percées ainsi que les tâches et solutions principales en 2020-2025, et dix programmes de travail du Comité municipal du Parti. – VNA