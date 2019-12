Des responsables de Hanoï et des dirigeants du groupe japonais Sumitomo Corporation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a affirmé que Hanoi créait toujours des conditions favorables aux investisseurs étrangers, notamment les investisseurs japonais.

Le responsable de Hanoï a reçu le 10 décembre le président et directeur général du groupe japonais Sumitomo Corporation, Masayuki Hyodo, estimant les contributions de ce groupe à la capitale vietnamienne à travers les investissements dans de grands projets et l’encouragement d'autres entreprises japonaises à investir dans la ville.

Il a déclaré que Hanoï était toujours en tête du pays en termes d'attraction des investissements directs étrangers. Cette année, la ville projette d’attirer plus de 10 milliards de dollars pour porter à 42 milliards de dollars l'investissement étranger total qu'il a attiré jusqu'à présent.

M. Chung a déclaré que la construction par Sumitomo d’une ville intelligente au Nord de Hanoi contribuerait à atténuer la pression sur le centre-ville. Les travaux nécessitent plus de 4,1 milliards de dollars et la ville couvrira 271,45 ha dans les communes de Vinh Ngoc et Hai Boi, district de Dong Anh.

«La ville a ordonné aux autorités et agences locales d'accélérer la libération du terrain et de soutenir grandement ce groupe japonais», a-t-il ajouté.

Masayuki Hyodo, pour sa part, a déclaré que son groupe ferait de son mieux pour achever le projet de la construction d’une ville intelligente à Hanoï



Sumitomo Corporation célébrera le centenaire de sa fondation ce mois-ci, a-t-il annoncé, exprimant l'espoir que son groupe continue d'investir davantage au Vietnam et à Hanoï, en particulier. - VNA