Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung (gauche) et Fujihara Tadahiko, chef du village japonais de Kawakami. (Photo: VNA)



Hanoï, 20 août (VNA) - Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a promis tout le soutien possible aux entreprises japonaises sous forme d’incitations fiscales, de formation de la main-d’œuvre et de logements pour les travailleurs, lors d’une rencontre avec Fujihara Tadahiko, chef du village japonais de Kawakami.



La visite du responsable japonais visait à rechercher des débouchés dans l’agriculture de haute technologie.



Selon Chung, via les échanges culturels, le tourisme, les investissements et l'éducation, de plus en plus de produits japonais sont devenus populaires au Vietnam et à Hanoi en particulier.



Rappelant son voyage de travail au Japon en juin de l'année dernière, dont sa tournée au village de Kawakami, Chung a déclaré que Kawakami et la société Koganei Seiki sont des modèles exceptionnels du Japon et du monde pour des produits de la meilleure qualité.



Le dirigeant de la ville a déclaré que Hanoi souhaitait apprendre du modèle de développement du village de Kawakami dans plusieurs régions au climat similaire à celui de la ville, renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines, l’agriculture de haute technologie et les échanges entre entreprises.



Tadahiko, pour sa part, a déclaré que la collaboration entre le village et Hanoi, en particulier dans les domaines de l'agriculture, des ressources humaines et du transfert technologique contribuerait également à resserrer les liens entre les deux pays.



Il a souhaité que les dirigeants de Hanoi se rendent dans le village pour discuter des moyens d’étendre le potentiel de coopération.



À cette occasion, les dirigeants de la société Koganei Seiki, spécialisée dans les pièces de rechange pour moteurs d’avions, de missiles et de voitures de course, ont également manifesté leur intérêt pour la construction d’une usine mécanique de haute technologie à Hanoi. -VNA