Hanoi, 9 juillet (VNA) - Le gouvernement a accepté la proposition du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MCST) d'organiser les 31èmes Jeux Asiatiques du Sud-Est (SEA Games 31) et les 11èmes Para Games de l'ASEAN (Para Games 11) au Vietnam en 2021, non au Cambodge, ce dernier pays ne disposant pas de suffisamment de moyens pour accueillir sur son sol les athlètes.

Photo d'illustration : VNA



Lors d'une réunion le 9 juillet à Hanoi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a loué la détermination du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que de Hanoi et des ministères et organes concernés.Il s’agit à la fois d’un immense honneur et d’une grande responsabilité du Vietnam, membre actif de l’ASEAN, a affirmé le chef du gouvernement, qui a chargé Hanoï de présider ces événements sportifs importants de la région.

C’est également une occasion de promouvoir le pays et l’homme vietnamiens.

Le chef du gouvernement a demandé à Hanoi de continuer à compléter l'infrastructure, d'établir un plan détaillé sur l'organisation des événements et de mobiliser la participation des différents secteurs économiques dans ces efforts.

Le secteur sportif devra bien se préparer afin de se distinguer au mieux lors de ces événements, a-t-il déclaré.

Les 31e SEA Games seront pour une durée de 17 jours, et les 11e Para Games, de 11 jours, entre les mois d’Octobre et de Décembre 2021. Le Vietnam devra accueillir respectivement 16.000 et 4.000 athlètes lors de ces deux événements. - VNA