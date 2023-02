Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de Hanoi prévoit de développer cette année 5 à 9 modèles de centres de conception créative, d’introduction, de promotion et de vente des produits OCOP (À chaque commune son produit), promouvant les villages de métiers en symbiose avec le tourisme.

Des produits OCOP de Hanoi. Photo: ocopvietnam.com.vn

Ce plan vise à concrétiser le programme n°04-TTr/TU du Comité municipal du Parti du 17e mandat sur l’accélération de la mise en œuvre du Programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité liée à la restructuration du secteur agricole et le développement de l’économie rurale, l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle des agriculteurs pour la période 2021-2025.Les modèles seraient déployés dans les communes de Bat Tràng (district de Gia Lâm), Duyên Thai (district de Thuong Tin), Chuyên My (district de Phu Xuyên), Phu Nghia (district de Chuong My), Duyên Hà (district de Thanh Tri), Di Trach (district de Hoài Duc), Vân Hà (district de Dông Anh), Hoa Lâm (district de Ung Hoa) et le quartier de Van Phuc (arrondissement de Hà Dông).La création de ces centres vise à aider les établissements industriels ruraux, les entités de production et de commerce dans les villages de métiers à développer la conception créative, à présenter et à promouvoir les produits OCOP, les villages de métiers, en association avec le développement du tourisme expérientiel, contribuant à la restructuration économique des zones rurales.Les modèles instaurent également un environnement de réseautage entre les artisans, les jeunes créateurs et les instituts de recherche, les universités spécialisées et les organisations internationales, faisant valoir les atouts culturels locaux, les aspirations au développement économique des communautés villageoises.À ce jour, Hanoi compte 2.140 produits OCOP tels que les aliments transformés, les aliments frais, les boissons, les plantes médicinales et produits artisanaux. La ville abrite égalemement plus de 800 villages de métiers titulaires d’un riche patrimoine culturel, technique et architectural. – VNA