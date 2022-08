Hanoï (VNA) - Après trois ans d'adhésion au Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoï a pris les premières mesures pour concrétiser ses initiatives engagées.

L'année 2022 est considérée comme un jalon important lorsque la ville organise une série d'activités créatives à grande échelle pour promouvoir le développement de la ville créative, faisant de Hanoï un pôle créatif de la région. L'objectif est de prendre des ressources culturelles et créatives comme fondement du processus de développement urbain durable.

Une kyrielle d'activités créatives

D'ici 2025, Hanoï mettra en œuvre de nombreux programmes et contenus pour concrétiser des initiatives visant à rejoindre le Réseau des villes créatives de l'UNESCO afin de capturer l'attention de tous les secteurs, habitants locaux et étrangers pour les initiatives et engagements de la capitale pris lors de son adhésion au Réseau.

Rien qu'en 2022, Hanoï mènera de nombreuses activités pour mettre en œuvre des initiatives aux niveaux local et international.

Plus précisément, la ville accueillera le Festival de design créatif 2022, un forum du Réseau des villes créatives de l'UNESCO en Asie du Sud-Est, un concours de design d'art public de Hanoï, et un concours "Hanoï créatif" (2022-2023). Le Festival de design créatif de Hanoï prévu en mi-novembre deviendra un événement annuel pour honorer les innovations dans les designs créatifs au niveau national et international.

Dans le cadre du Festival de design créatif 2022, auront lieu huit activités dont la cérémonie d'ouverture de la Semaine de design créatif 2022, la présentation des produits artisanaux et artistiques avec un design créatif, les activités des ambassades et des organisations internationales…

Le concours "Hanoï créatif" qui se déroulera en 2022 et 2023, devrait attirer 2.000 étudiants de l'Université des beaux-arts industriels. Le concours offrira la chance aux étudiants de participer à la création de nouvelles idées et d'étudier des valeurs culturelles et historiques.

Le concours de design d'art public de Hanoï vise à trouver des idées créatives inspirées du patrimoine culturel, de la valeur éducative, d'interaction communautaire et avec une grande applicabilité.

Selon Mme Pham Thi Lan Anh, du Service de la culture et des sports de Hanoï, le concours de design d'art public de Hanoï contribuera à promouvoir les activités de conception créative dans la communauté pour rapprocher les idées et les pratiques créatives au public. Le concours recherchera également des investisseurs pour concrétiser des idées et des espaces créatifs pour Hanoï en particulier, mais aussi pour l'ensemble du pays.

Susciter la créativité des jeunes

Dans la mise en œuvre d'activités créatives, Hanoï mobilise un grand nombre d'agences, d'unités, d'organisations et d'individus, notamment des jeunes, afin de créer une synergie et de susciter des ressources créatives dans tous les domaines.

Encourageant les jeunes à participer aux activités créatives, Hanoï souhaite trouver des idées nouvelles et uniques, le design de produits créatifs, afin de faire de Hanoï la capitale créative de la région, la destination de connaissance et créativité dans le monde.

À la mi-août, le Département de la culture et des sports de Hanoï s'est coordonné avec le bureau de l'UNESCO à Hanoï pour organiser le Dialogue portant sur les politiques liées à l'environnement et au développement durable, où les jeunes fait preuve de leur créativité, contribuant au programme d'action de Ville créative de Hanoï.

Do Dinh Hong, directeur du Service de la culture et des sports de Hanoï, a affirmé le rôle important des jeunes pour la créativité, l'innovation et la construction et le développement de la société, et de la capitale de Hanoï en particulier.

La ville de Hanoï a publié un plan visant à concrétiser les initiatives dans sa candidature à l'adhésion au Réseau des villes créatives de l'UNESCO d'ici 2025, dont un bon nombre de programmes, contenus et opportunités pour les jeunes. -VNA