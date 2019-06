La pagode Thay, dans le district de Quoc Oai, Hanoï. Photo: Internet



Hanoi (VNA) – Avec leurs traits culturels folkloriques et paysages typiques de la campagne du Nord Vietnam, les 18 districts et communes de la banlieue de Hanoï sont estimés riches en potentialités touristiques.



Le secteur municipal du tourisme se concentre sur l’exploitation de leurs potentialités pour diversifier les produits touristiques et promouvoir la restructuration socio-économique locale.



Le district de Thanh Oai recense 266 pagodes, maisons communales et 51 villages de métiers traditionnels.



Le village ancien de Cu Dà dans la commune de Cu Khe, reconnu en 2005 patrimoine national, recèle un patrimoine ancien exceptionnel : portiques d’entrée, pagode, temple et, surtout, maisons. Ces dernières arborent deux styles : l’un d’architecture traditionnelle du Vietnam du Nord, et l’autre d’influence coloniale.



Cu Dà est connu comme le «village des hommes d’affaires». Au début du XIXe siècle, nombre de villageois se rendaient à Hanoi pour tenter leur chance dans le commerce. Devenus riches, ils rentraient à Cu Dà, où ils construisaient de belles maisons. La plupart sont inspirées du style occidental. Elle compte deux étages, un balcon et une façade en mosaïque. Le village est également le premier et le seul du Vietnam avec des maisons numérotées et des panneaux pour chaque ruelle, comme en ville.



À côté de son riche patrimoine bâti, Cu Dà est aussi connu pour ses miên dong, vermicelles de canna (Canna edulis) et sa sauce de soja.



Le district de Quoc Oai est une destination idéale pour les amoureux de tourisme spirituel, de villégiature, de diversement ou d’écotourisme.



Construite sous le règne du roi Ly Nhan Tong (1072-1128), la pagode Thay (pagode du Maître), dans la commune de Sai Son, a été reconnu patrimoine national spécial. C'est un lieu plaisant de pèlerinage très fréquenté par les Vietnamiens. Chaque année au 7e jour du 3e mois lunaire, la fête de la pagode Thay est l'occasion pour commémorer les contributions de Tu Dao Hanh dans la propagation des enseignements religieux, dans la création et l’enseignement du théâtre de marionnettes sur l’eau, un art original existant uniquement au Vietnam.



Le village So dans la commune de Công Hoà, est bien connu pour sa maison communale vieille de 350 ans qui est considérée comme « la plus belle du district de Quoc Oai (appelée Xu Doai dans le passé) ».



Le complexe de divertissement et de villégiature Baara Land, dans la commune de Sai Son, comprend un hôtel quatre étoiles, des restaurants et le spectacle Tinh hoa Bac bo (Elites du Nord) qui vient d’être honoré du prix d’or des Stevie Awards d’Asie-Pacifique dans la catégorie de "rénovation dans la communication, la communication visuelle et le divertissement".



En terme de valeurs culturelles et historiques, Hanoï compte aussi l'ancienne citadelle de Son Tây (dans le chef-lieu de Son Tây), la maison communale du village Chu Quyen, les temples Thuong, Trung et Ha (district de Ba Vi), temple dédié à Nguyen Trai (district de Thuong Tin), les villages anciens de Uoc Le (district de Thanh Oai) et Duong Lam (chef-lieu de Son Tây), les villages de fabrication d'articles en rotin et bambou de Phu Vinh (district de Chuong My), de broderie de Quât Dông (district de Thuong Tin), d'incrustation de nacre de Chuon Ngo (district de Phu Xuyen)…



Malgré leurs potentialités touristiques, les localités de la banlieue de Hanoï n’ont pas encore attiré un nombre de touristes comme souhait. Chaque année, le secteur touristique du district de Thanh Oai n’accueille que 150.000 touristes et réalise une recette touristique de 1,1 milliard de dongs.



Les infrastructures touristiques médiocres, le manque de coordination entre les localités, de produits touristiques typiques, d’activités de promotion professionnelles et d’un personnel expérimenté rendent ces localités peu attrayantes aux yeux des touristes.



Des experts ont conseillé aux autorités municipales comme locales de développer des produits touristiques typiques sur la base des patrimoines locaux, de promouvoir la collaboration entre agences de voyage pour sortir des produits répondant aux demandes des visiteurs.



Le service municipal du Tourisme soutiendra les localités dans l’installation de panneaux, la préparation d’événements touristiques et la formation du personnel dans le tourisme.-VNA