Cérémonie de lancement des activités en réponse à la Journée de l'ASEAN de prévention et de lutte contre la dengue 2023, le 12 juin à Hanoï.



Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, la ville de Hanoï a signalé 384 cas de dengue, répartis dans 28/30 arrondissements, districts et chefs-lieux, ainsi que 168/579 communes, quartiers et bourgs.



Cette information a été annoncée par Tran Thi Nhi Ha, directrice du Service municipal de la Santé, lors de la cérémonie de lancement des activités en réponse à la Journée de l'ASEAN de prévention et de lutte contre la dengue 2023, tenue le 12 juin à Hanoï.



En 2022, la ville a enregistré plus de 19.000 cas de dengue dont 25 décès.



Le secteur de la santé prévoit que la situation de la dengue cette année sera compliquée et que la prévention et le contrôle de la maladie continuent de faire face à des défis.



Pour prévenir la dengue, la directrice du Service municipal de la Santé a appelé les citoyens à non seulement maintenir un environnement propre, mais également à adopter de nouvelles habitudes de vie quotidienne. Elle a également demandé aux autorités locales, secteurs et collectivités de renforcer la sensibilisation pour que les citoyens puissent rapidement accéder aux informations sur l'épidémie. -VNA