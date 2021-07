Hanoï effectue du 18 au 25 juillet des tests de dépistage du SARS-CoV-2 pour des personnes suspect de COVID-19 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï effectue du 18 au 25 juillet des tests de dépistage du SARS-CoV-2 pour des personnes présentant des symptômes.

La capitale utilise des tests de réaction de polymérisation en chaîne par transcription inverse (RT-PCR), ou test antigénique rapide du COVID-19.

Hanoï examine et vérifie toutes les personnes venues des provinces de Bac Ninh et Bac Giang et d'autres localités qui appliquent la distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie à l'échelle provinciale, ainsi que les personnes travaillant comme chauffeurs, assistants de bus, vendeurs de billets de bus dans la ville…

Photo d'illustration : VNA



Au 19 juillet à 06h00, le Vietnam a signalé au total 53.785 cas de transmission locale du virus et 2.060 cas importés. Sur ce total, 10.667 patients ont été annoncés guéris.

A ce jour, plus de 4,28 millions de doses de vaccins ont été injectées. Plus de 306.000 personnes ont reçu les deux injections. -VNA