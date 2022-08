Hanoi renforce la promotion de ses images et ses nouveaux produits touristiques sur les médias et les réseaux sociaux. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - En vue d’attirer plus de touristes étrangers, le Service du Tourisme de Hanoi renforcera la promotion des images de la ville, de ses sites et de ses nouveaux produits touristiques sur les médias nationaux et étrangers, les réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne américaine CNN.

Cette activité vise à présenter l’image de Hanoi - Le cœur du Vietnam, attrayante et sûre aux touristes étrangers.

Hanoi a été présenté sur la chaîne de télévision américaine CNN International ces derniers temps. La promotion de l’image de la capitale du Vietnam sur CNN s’est avérée efficace, permettant de stimuler la venue de touristes étrangers dans la capitale vietnamienne.

Entre janvier et juillet, le nombre de touristes à Hanoi est estimé à 10,62 millions de visiteurs, soit 3,6 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. Le chiffre d’affaires du secteur est estimé à 31.900 milliards de dongs (1,37 milliards de dollars), soit 3,9 fois plus en un an.

Ainsi, le secteur du tourisme de la capitale a rempli son objectif d'accueillir en 2022 de 9 à 10 millions de visiteurs dont 1,2 ou 2 millions d'étrangers. -VNA