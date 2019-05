Le président du Comité populaire de la ville de Hanoï Nguyen Duc Chung et la princesse héritière de Suède, Victoria Ingrid Alice Désirée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’autorité et les habitants de Hanoï considèrent toujours la Suède comme leur partenaire et ami proche, a affirmé le président du Comité populaire de la ville de Hanoï Nguyen Duc Chung, lors d’une rencontre le 7 mai à Hanoï de la princesse héritière de Suède, Victoria Ingrid Alice Désirée, en visite officielle au Vietnam.

Il a exprimé la joie d’accueillir la princesse, son épouse et sa suite en voyage au Vietnam pour célébrer les 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, tout en affirmant que Hanoï et le Vietnam, en général, estimaient des liens bilatéraux qui sont fondés sur la sincérité et la confiance.

Nguyen Duc Chung a cité la visite au Vietnam en 2016 d’une délégation de 18 entreprises suédoises, conduite par le ministre suédois du Commerce, Ann Linde. En 2017 et 2018, plusieurs d’autres délégations d’entreprises suédoises sont venues sonder le marché vietnamien. De nombreux projets du Suède jouent un rôle important pour l’économie de la ville.

«Hanoï appelle les investissements dans les secteurs du traitement de déchets, de la protection de l’environnement, de la santé, de l’éducation, de la construction des infrastructures et de l’édification de la ville intelligente », a-t-il annoncé, espérant que la visite ouvrira plus d’opportunités de coopération entre les deux parties.

La princesse s’est réjouie du développement fructueux des liens bilatéraux ainsi que de la croissance économique du Vietnam.

Selon la princesse, la coopération bilatérale, le partage d’expériences permettent aux deux parties d’édifier l’amitié plus étroite pour les générations actuelles comme futures. -VNA