Hanoi (VNA) - A l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 18 mai, M. Vuong Dinh Hue, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti pour Hanoï, a remis l’Insigne des 75 ans d’adhésion au Parti communiste du Vietnam (PCV) à M. Nguyen Van Than (né en 1924 à Ha Nam).

M. Vuong Dinh Hue, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti pour Hanoï, a remis l’Insigne des 75 ans d’adhésion au Parti communiste du Vietnam à M. Nguyen Van Than. Photo: CPV

Du fait de réalisations exceptionnelles dans ses activités révolutionnaires, il a reçu la Médaille de la résistance anti-américaine de première classe et de nombreux autres satisfecit du Parti et de l’Etat.



Au nom de l’organisation du Parti et des autorités de la ville, Vuong Dinh Hue a adressé ses meilleurs vœux de santé et de longévité à Nguyen Van Than, en souhaitant qu’il continue d’être un exemple pour les jeunes membres du Parti ainsi que pour tous les jeunes de la ville.



M. Than s'est déclaré très honoré et fier de recevoir cette distinction à l’occasion du 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh. «Sous la direction du PCV, notre pays n’a cessera de se développer comme le souhaitait tant le Président Ho Chi Minh», a-t-il déclaré.



A Hanoï, M. Than est aussi l’un des 25 vénérables membres du Parti honorés de ce titre à cette occasion.



L’Insigne du Parti est une distinction exprimant la reconnaissance du Parti et de l’Etat envers les grandes contributions des membres du PCV en faveur de la Révolution et de la nation. - CPV/VNA