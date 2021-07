Un agent sanitaire travaille sur des échantillons de dépistage du virus SARS-CoV-2. Photo : VNA.

Hanoi (VNA) – Hanoi a enregistré lundi 5 juillet dix nouveaux cas de Covid-19, a fait savoir mardi 6 juillet le Département municipal de la santé lors d’une visioconférence.



Parmi ces nouveaux cas, quatre proviennent du district de Dông Anh, cinq du district de My Duc et un de l’arrondissement de Hoàng Mai.



Le Département municipal de la santé a rapidement effectué le traçage pour détecter et isoler les cas contacts.



Selon le directeur adjoint du Département municipal de la santé, Trân Van Chung, le risque de transmission de la maladie dans la communauté reste élevé, en particulier le foyer épidémique à Dông Anh, car certains de ces nouveaux cas travaillent dans des zones industrielles et sont en contact avec de nombreuses personnes.



La ville a aussi enregistré des cas de contamination dus à des contacts avec des cas de Covid-19 originaires d’autres localités.



Face aux évolutions complexes de l’épidémie, le vice-président du Comité populaire municipal Chu Xuân Dung a averti que de nombreuses personnes sont encore négligentes et ignorent même les consignes sanitaires, dont le respect de la distanciation, de l’heure de fermeture des restaurants.



Le responsable a appelé les habitants à continuer à appliquer strictement les mesures de prévention et a demandé aux présidents des comités populaires des arrondissements et districts, des comités directeurs locaux de se rendre sur le terrain pour inspecter le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie.



La ville doit disposer d’un espace de quarantaine concentrée suffisant pour 40.000 personnes.



Enfin, Chu Xuân Dung a également demandé d’assurer une sécurité absolue pour l’examen de fin d’études secondaires prévu du 6 au 9 juillet. –VNA