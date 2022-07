La Semaine des produits agricoles et des produits OCOP de Hanoï et d'autres provinces et villes de 2022 a attiré beaucoup de visiteurs et consommateurs.

Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la ville de Hanoï vient d’organiser la "Semaine des produits agricoles et des produits OCOP de Hanoï et d'autres provinces et villes de 2022" dans la zone piétonne du centre-ville de la capitale.



La Semaine des produits agricoles et des produits OCOP de Hanoï et d'autres provinces et villes de 2022 a rassemblé 140 stands de sociétés et d’entreprises venants de 29 provinces et villes du pays. Y participaient les représentantes des villes et provinces suivantes : Hà Giang, Bac Kan, Lang Son, Tuyên Quang, Quang Ninh, Lào Cai, Yên Bai, Diên Biên, Son La, Bac Ninh, Hà Nam, Hai Phong, Hung Yên... La province de Hung Yên présentait 20 stands, et celle de Nghê An, 15 stands.



Les produits typiques OCOP (programme national A chaque commune, son produit) de 29 provinces et villes ont été promus et présentés aux consommateurs de la capitale et aux visiteurs internationaux.



Par exemple, la province de Hung Yên (Nord) a présenté des spécialités répondant aux normes OCOP tels que miel, graines de lotus, longanes et bananes séchés, poulet Dông Tao, amidon de curcuma...



La province de Bac Kan (Nord) promeut quant à elle les produits agricoles certifiés OCOP avec trois étoiles ou plus tels que thé Shan Tuyêt, miel et courgettes parfumées. Les provinces du haut plateau du Centre : Gia Lai, Lâm Dông, Dak Nông... y ont apporté café, noix de macadamia, jus de fraise et jus de framboise...



La ville de Hanoï a proposé du lait frais, du yaourt de Ba Vi, des tisanes, des huiles essentielles, médicinales et produits des villages artisanaux.



Pour développer le marché intérieur



Selon les organisateurs, les produits présentés ont été sélectionnés par les agences de promotion, les sous-directions de contrôle de la qualité des produits agricoles, sylvicoles et halieutiques des provinces et des villes, avec les certifications complètes de qualité des produits et les certifications OCOP.



Le directeur du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, Nguyên Anh Duong, a souligné que la Semaine des produits agricoles et des produits OCOP de Hanoï et d'autres provinces et villes de 2022 est "l'un des principaux programmes de promotion du commerce, afin d'aider les entreprises à stimuler leurs ventes, à se connecter avec les distributeurs et consommateurs, et donc, à développer le marché intérieur". Grâce à cette activité, le Centre aidera les entreprises à introduire les produits OCOP dans les points de vente des produits OCOP dans la ville de Hanoï, créant ainsi des opportunités pour les producteurs d'"accéder au système de vente au détail moderne de la capitale".



La "Semaine des produits agricoles et des produits OCOP de Hanoï et d'autres provinces et villes de 2022" a eu lieu du 22 au 24 juillet.



Le programme OCOP, lancé au Vietnam en 2018, vise à commercialiser les spécialités locales afin d’améliorer les revenus des agriculteurs, de promouvoir une production respectueuse de l’environnement et des méthodes traditionnelles. Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’avoir environ 6.500 produits OCOP étoilés en 2022, soit 1.100 produits de plus qu’en 2021.-CVN/VNA