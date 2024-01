Les espaces piétonniers dans l'arrondissement de Hoan Kiêm attire un grand nombre de touristes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO en 2019 et la mise en œuvre d’initiatives et engagements visant à promouvoir les activités de design créatif dans ses programmes de développement culturel et socio-économique, Hanoï, avec son histoire millénaire, a organisé de nombreuses activités liées au design créatif.



Ces activités ont attiré la participation de nombreuses unités, organisations et particuliers vietnamiens et étrangers, introduisant progressivement les activités de design créatif dans tous les aspects de la vie.



En rejoignant le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU), l'objectif de Hanoï est d'utiliser les ressources culturelles et la créativité culturelle comme fondement d'un développement urbain durable, a déclaré Dô Dinh Hông, directeur du Service municipal de la Culture et des Sports.



L’adhésion au RVCU a contribué à établir l'objectif de développer une nouvelle culture, d'inspirer la créativité et de positionner une nouvelle marque pour Hanoï sur la scène internationale, a indiqué Dô Dinh Hông.



Il s'agissait d'une étape favorable, permettant à la capitale de disposer des conditions nécessaires pour promouvoir la force combinée des ressources économiques, politiques et sociales, en particulier en exploitant et en maximisant les ressources culturelles et humaines, et en se concentrant sur la conversion de ces ressources en « soft power » culturel", a souligné le directeur du Service municipal de la Culture et des Sports.



Ces quatre dernières années, Hanoï a déployé des efforts pour concrétiser ses initiatives et ses engagements pris lors de son adhésion au RVCU. La ville s’est coordonnée avec les parties concernées pour organiser de nombreux concours contribuant à la reconstruction urbaine et au développement durable pour tous, avec l’accent mis principalement sur la jeune génération, tels que "Conception d'espaces créatifs à Hanoï", "Conception du Kilomètre zéro »", "Esquisse du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam", "Conception d'art public de Hanoï"...



En particulier, l'organisation de festivals culturels, d'événements et d'activités créatives typiques de la capitale a attiré un grand nombre de personnes. Le Festival de design créatif de Hanoï a fait grande impression en réunissant de nombreuses unités, organisations, cercles créatifs et communautés.

L’usine ferroviaire de Gia Lâm devient un lieu de créativité artistique. Photo: VNA

Dans les temps à venir, Hanoï continuera à mettre en œuvre des activités créatives inspirées du patrimoine, créant ainsi une base pour le développement durable, à organiser des concours de créativité, à promouvoir la communication sur la Ville créative sous diverses formes afin de diffuser largement les activités créatives dans la vie. -VNA