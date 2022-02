Pho, le plat signature de Hanoï. Photo: Vietnam Illustré

Hanoï (VNA) - Hanoï a été classée parmi les 25 meilleures destinations touristiques pour les gourmands dans le monde selon les votes des lecteurs de Tripadvisor.

Le célèbre site de voyage TripAdvisor a annoncé la liste "Travelers' Choice Best of the Best 2022", présentant les "meilleurs des meilleurs" destinations, services et expériences pour les touristes, sur la base de millions d'avis de voyageurs du monde entier.

Le lac de Hoan Kiem est considéré comme le bijou de Hanoï. Photo: VNA

Les plats de Hanoi sont si délicieux que les visiteurs doivent revenir plusieurs fois, a déclaré TripAdvisor

TripAdvisor décrit Hanoï comme une vieille ville charmante qui préserve le Vieux Quartier, les monuments et l'architecture coloniale, tout en faisant place aux développements modernes. Hanoi a peut-être ignoré plusieurs anciens noms, dont Thang Long, ou "dragon ascendant", mais elle n'a pas oublié son passé, comme en témoignent des sites tels que le Mausolée du Président Hô Chi Minh et la prison de Hoa Lo. Des lacs, des parcs, des boulevards ombragés et des temples et des pagodes, qui aident la capitale vietnamienne à devenir plus attrayante pour les visiteurs. - VNA