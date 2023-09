Hanoi (VNA) – Hanoi a fait de grands progrès dans tous les domaines, établissant des bases solides pour le développement futur de la capitale après 15 ans d’ajustement des frontières administratives conformément à la résolution n°15/2008/QH12 de l’Assemblée nationale (1er août 2008-2023).

Les employés travaillent à la compagnie par actions Sunhouse Group. Photo : nhandan.vn

Hanoi est devenue l’une des capitales les plus larges et les plus peuplées au monde. Profitant de cela, les autorités municipales ont soutenu le développement de la ville dans une direction rapide, globale et durable, en maintenant son rôle de locomotive économique du pays.



Le produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville a augmenté en moyenne de 9,68% par an au cours de la période 2008-2010 et de 6,67% par an en 2011-2022.

L’économie de la ville s’est rapidement redressée après la pandémie de Covid-19. Elle a enregistré une croissance annuelle de 8,89% du produit intérieur brut régional en 2022, supérieure à l’objectif de 7 à 7,5%, selon l’Office municipal des statistiques.



Le PIBR de Hanoi a augmenté de 5,97% au premier semestre 2023, soit 1,6 fois plus que la moyenne nationale. Les recettes budgétaires de la ville ont augmenté de 22,9% par rapport à la même période l’an dernier.

Par rapport à la zone économique clé du Nord et à l’ensemble du pays, bien que Hanoi ne représente respectivement que 21,2% et 1% en superficie et 41,7% et 8,1% en termes de population, la capitale contribue à hauteur de 47,46% et 12,59% en termes de PIBR. Elle contribue également à hauteur de 52,48% et 17,07% en termes de recettes budgétaires et de 14,19% et 4,61% du chiffre d’affaires à l’exportation.

Malgré des conditions économiques difficiles, les activités commerciales de Hanoi restent florissantes. - Image d'illustration. Photo : VNA

La capitale a attiré l’année dernière 1,69 milliard de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), l’une des principales localités du pays dans ce domaine. Ce chiffre représente une hausse de 10,3 % sur un an. L’afflux d’IDE dans la ville a atteint 2,26 milliards de dollars au cours des six premiers mois de cette année.

Malgré des conditions économiques difficiles telles qu’une faible demande de biens et un pouvoir d’achat réduit, les activités commerciales de Hanoi restent florissantes. Les ventes totales au détail de biens et de services de consommation sociale ont augmenté en moyenne de 12,84% en 2011-2015, de 9,14% en 2016-2020 et de 9,3% en 2021-2022. L’ampleur des ventes au détail totales de biens et services en 2022 a atteint environ 698 000 milliards de dôngs (environ 29 milliards de dollars), soit près de 3,4 fois plus qu’en 2010.

La production industrielle de la ville a enregistré une bonne croissance, représentant une part croissante du PIBR, passant de 11,8% en 2010 à 15,82% en 2020 et 15,95% en 2022. Une attention a été accordée au développement de parcs et de clusters industriels, facilitant les investissements et activités de production des entreprises.

La ville a jusqu’à présent développé 101 pôles industriels d’une superficie totale de plus de 2.100 ha.

Malgré la pandémie, le chiffre d’affaires à l’exportation de Hanoi a augmenté en moyenne de 7,67% par an entre 2016 et 2020. En 2021-2022, il a cru en moyenne de 6,16% par an, dépassant 17 milliards de dollars en 2022, soit près de 2,1 fois son niveau de 2010.

Le développement agricole et rural est toujours une priorité des autorités de Hanoi. Jusqu’à présent, 15 districts sur 18 ont satisfait aux nouvelles normes rurales. Le revenu par habitant dans les zones rurales a atteint 56,3 millions de dôngs en 2022. Le lifting rural a changé positivement pour devenir plus civilisé et moderne, tandis que les valeurs de l’identité culturelle traditionnelle sont préservées et promues.

La ville s’efforce d’achever la tâche de construction de la nouvelle ruralité d’ici 2025, de gérer et d’utiliser efficacement les ressources en terres et en eau, de protéger l’environnement, de conserver la biodiversité, de développer durablement les écosystèmes, de répondre de manière proactive aux catastrophes naturelles, de s’adapter au changement climatique et d’assurer la production agricole et la sécurité des personnes.

Au cours de la période 2023-2025, Hanoi se concentrera sur l’accélération des progrès de restructuration du secteur agricole, en renouvelant son modèle de croissance suite à la promotion d’une agriculture propre, biologique et écologique.

Elle donnera également la priorité à la création de conditions favorables permettant aux entreprises d’investir dans l’agriculture et les zones rurales afin de créer davantage d’emplois et d’améliorer les revenus de la population. – VNA