Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Office des statistiques de la capitale, l'indice des prix à la consommation (IPC) moyen de Hanoï au cours du premier semestre a connu une hausse de 1,22% en un an.



En juin, l'IPC de la capitale a augmenté de 0,11% par rapport à mai et a diminué de 0,23% en glissement annuel.



Le mois dernier, parmi les 11 groupes de produits référencés, neuf ont connu une augmentation mensuelle, la plus élevée concernant le groupe " Culture, divertissement et tourisme" (+0,78%).



Les deux autres groupes de produits, à savoir "Logements, électricité, eau, carburants et matériaux de construction" et "Postes et télécommunications", ont connu des baisses mensuelles, de 0,71% et 0,07%, respectivement.



En juin, le cours de l'or a baissé de 0,83% en un mois et augmenté de 3,29% en un an, tandis que celui du dollar américain a augmenté de 0,1% en un mois, et de 1,38% en un an.



Au cours du premier semestre de l'année, le cours de l'or a progressé de 1,19% en rythme annuel et celui du dollar américain a diminué de 2,89%.-VNA