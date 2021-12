Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) de Hanoï a connu en 2021 une légère hausse de 1,77% en glissement annuel, selon le Département municipal des statistiques.

Au cours du seul mois de décembre, l'IPC de la capitale a enregistré une baisse de 0,21% sur un mois, mais une hausse de 2,55 sur un an.

Parmi les 11 groupes de marchandises listés en août, sept ont enregistré une hausse mensuelle: Restauration et services liés à l'alimentation (+0,37%) ; Boissons et tabac (+0,19%) ; Culture, divertissement et tourisme (+0,16%) ; Équipements et ustensiles ménagers (+0,05%) ; Vêtements, chapeaux et chaussures (+0,04%) ; Médicaments et services médicaux (+0,01%) ; Autres marchandises et services (+0,21%).

Le prix de l'or a enregistré une baisse de 0,36% pour rapport à la même période de 2020, et le cours du dollar américain a augmenté de 0,76% sur un an. -VNA