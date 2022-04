Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les élèves du primaire et de la 6e classe de 30 arrondissements, districts et chefs-lieux de la capitale retourneront à l'école à partir du 6 avril 2022.

Un document sur cette question a été signé le 4 avril par le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Chu Xuan Dung, envoyé au service municipal de l'Éducation et de la Formation, au service municipal de la Santé et aux comités populaires des arrondissements, districts et chefs-lieux, au sujet de l'autorisation du retour de ces élèves à l'école après une suspension pour contrôler l'épidémie de COVID-19.

Sur la base du volontariat et du consensus des parents d'élèves, les écoles organiseront les cours en présentiel, en demi-pension et tiendront deux séances d’enseignement par jour.

Les écoles devront répondre aux exigences de sécurité pour la prévention et le contrôle de COVID-19 édictées par le ministère de l'Éducation et de la Formation et de celui de la Santé.

Selon une enquête réalisée auprès des parents d’élèves, 75% d’entre eux sont d’accord pour autoriser leurs enfants à retourner à l’école.

Les enfants d'âge préscolaire continueront de rester à la maison.

Le Comité populaire municipal a chargé le service municipal de l'Education et de la Formation de se coordonner avec celui de la Santé pour continuer à guider les comités populaires des arrondissements, districts et chefs-lieux dans l’organisation des cours en présentiel. -VNA