Le marché de vente au détail de Hanoï se redresse progressivement. Photo: Vietnamplus

Hanoï (VNA) - Les ventes au détail de biens et de services de consommation à Hanoï ont atteint 336.000 milliards de dôngs (environ 14 milliards de dollars) au premier semestre, en hausse de 16,5% en glissement annuel.

Selon les dirigeants du Service municipal de l’Industrie et du Commerce, ce chiffre est une illustration de l’efficacité de la prévention et du contrôle du COVID-19, de la réouverture des activités économiques et des programmes de stimulation de la demande. La croissance des ventes au détail de biens et de services de consommation ont aidé les entreprises à surmonter des difficultés et développer des activités, contribuant au développement économique de la capitale.

Depuis fin 2021, Hanoï est passée à une étape d'adaptation sûre et flexible et de contrôle efficace de l’épidémie de COVID-19. La reprise des voyages et la réouverture des restaurants et des hôtels ont relancé les secteurs du commerce et des services.

Des programmes promotionnels ont été lancés dans de nombreuses localités, contribuant à la croissance du secteur de la vente au détail.

Outre des programmes organisés par les autorités municipales, tels que le Programme de promotion ciblé de Hanoï en 2022, la Semaine des produits vietnamiens…, de grands distributeurs dont Hapro, BRG, Co.opmart, Big C, Aeon Mall, Winmart, MediaMart, Pico, Nguyen Kim, ont également lancé leurs propres promotions pour attirer les consommateurs.

Selon le directeur des ventes de MediaMart Vuong Tuan Anh, après les vacances du Nouvel An lunaire du Tigre 2022, les ventes de produits électroniques ont augmenté rapidement. Grâce à de nombreux programmes promotionnels, les ventes de MediaMart ont augmenté de 200 à 300%.

Le 8 juillet, "Hanoi Sales Promotion" s’est ouvert dans la zone urbaine Times City, arrondissement de Hoang Mai. Le programme a réuni une centaine d’entreprises de divers domaines tels que l’artisanat, l’alimentation, les télécommunications, les technologies de l’information, l’éducation et la formation…, proposant des promotions attrayantes et des réductions de prix de 30 à 100%.

Dans le cadre du Programme de promotion ciblé de Hanoï en 2022, le Service municipal de l'Industrie et du Commerce envisage de continuer à organiser dans les temps à venir de nombreux événements, dont des foires-expositions, pour stimuler la consommation, telles que la "Nuit blanche de Hanoï" en novembre, outre des événements dans le cadre du "Mois de la promotion de Hanoï".

Photo: Vietnamplus

Parallèlement à des promotions ciblées, des activités de promotion du commerce ont également été mises en œuvre pour valoriser les marques et accélérer la consommation de produits d’autres localités à Hanoï.

Un festival de promotion des produits agricoles reconnus par le programme OCOP (À chaque commune son produit) et de modèles agricoles pouvant être liés au tourisme a été organisé en juin dernier dans le district de Chuong My, à Hanoi.

Le festival a mis en vedette sur 73 stands des produits agricoles OCOP et produits des villages de métiers du district de Chuong My et d’autres localités de Hanoï, ainsi que des produits agricoles, artisanaux, du matériel agricole et des spécialités de diverses villes et provinces telles que Lang Son, Bac Giang, Lào Cai, Thai Nguyên, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Quang Tri et Lâm Dông.

Le festival a contribué à la valorisation de marques, à la préservation des villages de métiers, à la diversification des produits OCOP en association avec le tourisme local, à la promotion du développement agricole et à l’édification de la Nouvelle Ruralité.

Hanoï créera des conditions favorables aux entreprises aux coopératives et aux foyers producteurs d’autres localités pour présenter leurs produits sur le marché municipal, contribuant à assurer l'approvisionnement de la capitale en biens essentiels, a déclaré Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du Service municipal de l’Industrie et du Commerce.

La ville continue de promouvoir le développement du commerce électronique, le paiement sans espèces et des modèles de commerce adaptées à l'économie numérique et au contexte épidémique compliqué, a-t-elle ajouté. -VNA