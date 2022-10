Photo: VOV

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 68e anniversaire de la libération de Hanoi (le 10 octobre 1954), l’Association de la culture et des arts du Vietnam en République tchèque et l’Union des Vietnamiens en Europe ont organisé un programme artistique intitulé “Hanoi, le jour du retour”.L’ambassade du Vietnam à Prague et l’Association des Vietnamiens en République tchèque ont aussi participé à cet événement qui a réuni un grand nombre de Vietnamiens vivant dans ce pays.Au programme: des numéros de chants et de danses relatant l’Histoire nationale et l’attachement de la diaspora vietnamienne dans le monde au pays natal. - VOV/VNA