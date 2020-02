Un point de don de sang à l'arrondissement de Hoan Kiem à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La campagne de don de sang intitulé "La Fête du Printemps rouge- 2020", la 13e édition, a débuté le 11 février à Hanoï pour recevoir 5.000 unités de sang. Cette campagne durera jusqu'au 22 février.

Cet événement est co-organisé par l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine, le Comité de pilotage pour le don de sang volontaire de Hanoï et l’Association des jeunes de Hanoï.

Lancée en 2008, la fête a contribué à répondre à la pénurie de sang après le nouvel an lunaire, à créer et à maintenir l'habitude de donner de sang au début du printemps. Après 12 éditions organisées à Hanoï, la fête a attiré la participation de 215.000 personnes et collecté 78.620 unités de sang.

Après les vacances du Nouvel An lunaire du Rat, l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine a connu une grave pénurie de sang.

Le 2 février, l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine avait envoyé des informations appelant au don de sang. Des milliers de personnes se sont rendus aux points de don de sang.



En conséquence, du 31 janvier au 10 février, l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine a reçu plus de 10.600 unités de sang.

Au matin du 11 février, l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine réserve plus de 10.000 unités de sang. -VNA