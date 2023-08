Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) - Depuis août, les Hanoïens ont pu expérimenter la location de vélos publics dans les quartiers du centre-ville. Il s'agit d'un service fourni par la société par actions Tri Nam, qui compte actuellement plus de 90 stations et 1.000 vélos.

Pour utiliser ce service, les locataires doivent d'abord télécharger l'application TN Go sur leur smartphone et s'inscrire pour ouvrir un compte.

Ensuite, ils doivent connecter le compte nouvellement créé au portefeuille électronique et procéder au rechargement et au paiement des trajets. Le montant minimum à déposer dans l'application à chaque fois est de 10.000 dongs. La location est facturée 6.000 dongs par tranche de 30 minutes, dont 1.000 dongs pour l'assurance.



Lors du processus de l'utilisation, les passagers peuvent s'arrêter et se garer à de nombreux endroits, mais le vélo doit être verrouillé.

Après 30 minutes, si le locataire souhaite louer à nouveau, le locataire doit payer 1.000 dongs supplémentaires pour chaque étape de 6 minutes suivantes. -VNA