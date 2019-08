La nuit dans la "rue des Occidentaux" de Hanoï est toujours bien éclairée et colorée. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Si la rue piétonnière Bùi Viên à Hô Chi Minh-Ville, surnommée "rue des Occidentaux", est réputée pour l’agitation, la rue Ta Hiên dans le Vieux quartier de Hanoï possède l’unique beauté nocturne de la capitale.À chaque fois que l'on parlait de "rue des Occidentaux" à Hanoï, les habitants de la capitale ont immédiatement pensé au carrefour de Ta Hiên - Ma Mây - Luong Ngoc Quyên. Le point d'orgue du carrefour international est de la rue Ta Hiên avec la longue de quelques centaines de mètres seulement où il y a des maisons adjacentes à d'anciens toits de tuiles brunes, à l'architecture française des débuts du XXe siècle. Ta Hiên ressemble à une jeune fille à la beauté intérieure. Pas vraiment très belle, mais beaucoup de charme, surtout le soir venu...Contrairement à la beauté tranquille du début de matinée, la rue de Ta Hiên devient charmant et animé lorsque la nuit tombe.Dans la nuit, l'endroit est plus encombré et animé. Les boutiques de souvenirs, les stands de bière sur le trottoir sont proches les uns des autres et proposent des plats typiques de la capitale, tels que cacahouètes bouillies, de calmars grillés et de nem chua (hachis de porc fermenté et couenne), des nems au printemps, des pommes de terre frites, pho xào bo (nouilles de riz au bœuf sautés), du chim nuong (cailles grillées) et du ôc luôc (coquillages cuits à l’eau)...À la mode de la "street food" hanoïenne, tout le monde se contente de s’assoir coude-à-coude sur de simples tabourets. L’important est d’être à l’aise pour pouvoir déguster le contenu de son assiette.La boisson typique de cette rue est la bière fraîche et bon marché avec de nombreuses saveurs célèbres. Ce lieu est appelé "Paradis de la bière" ou "Rue de la bière" par les Hanoïens. Cette rue est considéré comme une destination intéressante pour quiconque veut visiter Hanoï.Bien que la rue soit petite et étroite, le flux de personnes est extrêmement fréquenté. Les visiteurs du monde entier ne peuvent pas manquer la beauté animée et la cuisine rustique de ce quartier.Tandis que Bui Viên accueille principalement une clientèle étrangère, dans la rue de Ta Hiên, se retrouvent chaque soir des jeunesses cosmopolites désireuses de découvrir le mode de vie local, mais aussi des Vietnamiens venus passer une bonne soirée entre amis. Il semble que le désaccord linguistique n’est qu’une mince affaire, tout le monde rit joyeusement. Un simple, discret, non-somptueux magasins de bière qui peuvent occuper une place particulière dans le cœur des invités ici.