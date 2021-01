Un coin du lac de l'épée restituée (Ho Guom) à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La capitale de Hanoï s'est classée 6e et l’ancienne ville de Hoi An, 11e sur la liste des 25 destinations de voyage les plus populaires du monde dans le classement de Travelers' Choice Adwards 2021 de TripAdvisor.

La charmante de la capitale vietnamienne a bien vieilli, en préservant son quartier historique, ses monuments et son architecture coloniale, tout en s'ouvrant aux développements modernes. Hanoï a peut-être ignoré plusieurs ses anciens noms, notamment Thang Long ou "dragon ascendant", mais elle n'a pas oublié son passé, comme en témoignent des sites tels que le mausolée du Président Ho Chi Minh et la prison Hoa Lo. Des lacs, des parcs, des boulevards ombragés et plus de 600 temples et pagodes contribuent au charme de cette ville facilement découverte en taxi, a écrit TripAdvisor.

Un autre représentant vietnamien, l’ancienne ville de Hoi An est au 11e rang dans cette liste. "Cette ville située au centre de la côte vietnamienne est un exemple bien préservé d'une cité qui fut un port marchand d'Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle. Si les routards s'y arrêtaient déjà souvent par le passé, les touristes y affluent de plus en plus aujourd'hui. Le quatorzième jour de chaque mois lunaire, la ville remplace ses lumières électriques par de traditionnelles lanternes colorées. Parmi ses curiosités, ne manquez pas le pont couvert japonais et le temple Quan Cong. Et faites-vous confectionner un costume sur mesure par un tailleur de la ville", selon TripAdvisor, l'un des plus grands sites web de voyage.

La liste prend en compte la qualité et la quantité des avis et évaluations des voyageurs, publiés sur son site Web pour les hôtels, restaurants et attractions des destinations mondiales sur une période de 12 mois.

Bali, une île paradisiaque en Indonésie, est la destination la plus populaire au monde cette année, devant Londres à la deuxième place. -VNA