Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours de la période 2016-2018, le nombre de touristes à Hanoi a connu une augmentation moyenne de 10,2%/an, contribuant au taux de croissance du tourisme de la ville de 22,5%/an.C’est ce qui ressort du rapport sur la mise en œuvre en trois ans de la résolution du Comité du Parti de la ville sur le "Développement du tourisme de la capitale pour la période 2016-2020".Ces dernières années, la ville a mis l’accent sur l’attrait des investissements pour développer les infrastructures techniques de l'industrie du tourisme.Depuis 2016, la capitale a mis en œuvre de nombreux projets visant à développer infrastructures et produits touristiques tels que le projet de conservation et de promotion des villages de métiers comme destination nationale et internationale, le parc culturel, touristique et de loisir de Kim Quy, le complexe de tourisme, de divertissement écologique de Tuan Chau, dans le district de Quoc Oai,…Selon ledit rapport, en 2016, Hanoi a accueilli 21,83 millions de visiteurs et 26,3 millions en 2018, représentant 27,5% du nombre total des touristes de l’ensemble du pays, dont 6 millions d’étrangers (37,8% du total du pays). Au cours des six premiers mois de 2019, le nombre de visiteurs à Hanoi a augmenté de 9,5% pour atteindre 14,39 millions, dont 3,3 millions d’étrangers, 10,6% sur un an.Après trois ans de mise en œuvre de cette résolution, en juin 2019, l'augmentation moyenne annuelle du nombre de touristes a atteint 10,2%, dépassant l'objectif de 8-10%. Notamment, le nombre de touristes internationaux a atteint deux ans plus tôt l’objectif fixé. Avec un bond de plus de 2 millions de visiteurs par an, le secteur devrait parvenir d’ici 2020 à l’objectif de 30 millions de touristes. - CPV/VNA