Hanoi (VNA) – Un programme artistique intitulé "L’Oncle Hô, un immense amour" a eu lieu mercredi 18 mai à Hanoi pour célébrer le 132e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.

Programme artistique à Hanoi en l’honneur de l'anniversaire du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA



Organisé par le journal Van hoa (Culture) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en coordination avec les agences concernées, l’événement a été diffusé en direct sur la chaîne de télévision H1 de la télévision de Hanoi, avec la participation de nombreux artistes célèbres.Il a mis en lumière la vie et l’oeuvre du Président Hô Chi Minh, ainsi que l’amour du peuple vietnamien pour la Patrie et le père du Vietnam moderne.De nombreuses images documentaires précieuses sur le Président Hô Chi Minh ont été projetées entrecoupées de chansons pendant l’événement, mettant en évidence ses soins aux enfants et aux soldats, aux agriculteurs, aux intellectuels et aux travailleurs.Le Président Hô Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dàn, province de Nghê An (Centre). Il a non seulement contribué toute sa vie à l’œuvre de libération nationale et de son peuple, mais aussi participé à la lutte de l’humanité progressiste.Le 2 septembre 1945, le Président Ho Chi Minh a proclamé l’indépendance nationale, marquant la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.Dans sa résolution adoptée lors de la 24e session de la Conférence générale du 20 octobre au 20 novembre 1987 à Paris, l’UNESCO a rendu hommage au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam. – VNA