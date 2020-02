Le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung (debout). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Mercredi après-midi, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a présidé une réunion pour évaluer les impacts de l'épidémie de COVID-19 sur la croissance socio-économique de la ville en 2020.

Lors de la réunion, Nguyen Duc Chung a déclaré que l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le virus SARS-CoV-2 (COVID-19) était en train d'affecter plusieurs secteurs dont le tourisme, l'industrie, le commerce. Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les opportunités post-épidémie, notamment celles que l'Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) pourrait apporter. Il a exhorté les entreprises à se restructurer, à trouver de nouveaux marchés et à renouveler leurs technologies.

La ville doit accorder une attention particulière à la sensibilisation aux mesures préventives, en plus de maintenir la réforme administrative et améliorer l'environnement d'affaires pour stimuler l'investissement dans la ville, a-t-il souligné.

Selon le directeur du Service municipal du Plan et de l'Investissement, Nguyen Manh Quyen, le tourisme est le secteur le plus affecté car le nombre de touristes en provenance de Chine, de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande a connu une réduction respectivement de 60%, 34,9%, 19,6% et 13,4%. Parallèlement, le nombre de voyageurs nationaux a également diminué de 21,2%.



Les autorités municipales espèrent que l'épidémie sera maîtrisée d'ici la fin du premier trimestre, pour permettre l'organisation du Grand Prix de F1 2020 comme prévu, et d'autres activités culturelles et sportives, qui contribueront à dynamiser le tourisme local.

Selon le Service municipal de la Santé, jusqu'au 2