Des collins de théiers sont l'une des destinations attrayantes à Son La. Photo: CTV/Vietnam+

Hanoi (VNA) - Les services du Tourisme de Hanoï et de la province septentrionale de Son La ont récemment signé un engagement de coopération dans le tourisme.

Dans une réunion de promotion du tourisme organisée la semaine dernière dans la capitale, le vice-président du comité populaire de Son La, Pham Van Thuy a déclaré que sa province cherchait encore à attirer plus d’investisseurs et à encourager les entreprise et populations locales à développer de nouveaux produits touristiques de haute qualité et distingués.

Son La souhaite coopérer avec Hanoï et d’autres localités voisines pour développer des circuits touristiques interprovinciaux, tels que Hanoï-zone touristique national de Moc Chau-ville de Son La- centrale hydroélectrique de Son La-Muong La-Yen Bai ; Hanoï-zone touristique national de Moc Chau-ville de Son La- centrale hydroélectrique de Son La-Dien Bien-Lai Chau-Lao Cai-Yen Bai ; Hanoï-Yen Bai-ville de Son La- centrale hydroélectrique de Son La-zone touristique national de Moc Chau-Hanoï…

Pour promouvoir la coopération entre les deux localités, le directeur adjoint du service du Tourisme de Hanoï, Tran Trung Hieu a conseillé à la province de se concentrer à l’édification de destinations sûres, des services professionnelles et à la modernisation des infrastructures touristiques ainsi qu’à la préservation des identités culturelles locales. -VNA