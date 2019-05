Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung (gauche), et le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, lors de la cérémonie de signature du mémorandum de coopération entre les deux villes pour 2019-2021. Photo : VNA



Moscou (VNA) – En marge de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Russie, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a travaillé le 23 mai avec le maire de Moscou, Sergueï Sobianine.



Les deux parties ont signé un mémorandum de coopération entre Hanoï et Moscou pour 2019-2021.



Lors de l’entretien tenu après, le maire de Moscou a affirmé la volonté de collaborer avec Hanoï et de partager avec la capitale vietnamienne des technologies et progrès dans l’édification de villes intelligentes, l’administration électronique, la santé, l’éducation, le tourisme, la culture…



Le président du Comité populaire de Hanoï a déclaré souhaiter que les deux parties collaborent étroitement pour mettre en œuvre leurs programmes communs et exploiter mieux leurs potentiels et avantages.



Citant les programmes de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme, ainsi que le projet de la Maison de Moscou à Hanoï, Nguyen Duc Chung s’est engagé à créer des conditions propices pour leur mise en œuvre.



Il a également souhaité que les autorités de Moscou s’intéressent davantage aux Vietnamiens vivant dans la ville et favorisent le développement du Centre de Hanoï. Il a ensuite demandé à Moscou de partager avec Hanoï des expériences et des technologies dans le développement des villes intelligentes, notamment celles liées à son système de transport intelligent.



Nguyen Duc Chung a en outre souligné que Hanoï coopérerait étroitement avec Moscou pour assurer le succès des « Journées de Moscou à Hanoï » prévues en novembre prochain, dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.



Le président du Comité populaire de Hanoï a invité le maire de Moscou et son épouse à effectuer une visite officielle dans la capitale vietnamienne à l’occasion des prochaines « Journées de Moscou à Hanoï ». L’invitation a été acceptée.



Sergueï Sobianine a agréé les propositions de coopération de Hanoï. Il a affirmé que Moscou était prête à fournir des programmes de formation du personnel et à envoyer des spécialistes à Hanoï pour aider la ville vietnamienne à améliorer la gestion des transports. La capitale russe était également disposée à transférer des technologies médicales et à développer les programmes d’échange d’élèves et étudiants avec Hanoï. -VNA