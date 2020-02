Hanoi (VNA) - Les deux plus grandes villes du Vietnam figurent parmi les marchés émergents de bureaux très rentables en Asie-Pacifique.

Selon le récent rapport de Jones Lang LaSalle (JLL), Ho Chi Minh-Ville, Hanoi, Bang Kok, Manille ainsi que le Japon, l'Australie et l'Inde sont parmi les marchés de bureaux les plus rentables d'Asie-Pacifique en 2019. Ces marchés devraient continuer de croître en 2020.

Ho Chi Minh-Ville, l’un des marchés de bureau les plus attrayants en Asie-Pacifique. Photo : CafeF

Ce rapport place les immeubles de bureaux dans le scénario d'un investisseur achetant des actifs au début de l'année, récoltant des revenus de location pour l'année et vendant des actifs à la fin de l'année, avec des prix de vente basés sur les bénéfices et les loyers du marché.



Le taux de rentabilité interne (TRI) est basé sur la monnaie locale et le TRI est divisé en trois composantes: les rendements initiaux, les variations des flux de trésorerie et les variations des bénéfices. Dans ce scénario, il est possible d'analyser comment le retour sur investissement est affecté par les retours initiaux, la croissance des loyers par marché et l’évolution des bénéfices tout au long de l'année.



Avec le calcul ci-dessus et sur la base des données de 2019, les marchés les plus performants sont l'Asie du Sud-Est, le Japon, l'Inde et l'Australie.



L'Asie du Sud-Est est devenue une zone lumineuse avec des marchés émergents tels que Ho Chi Minh-Ville (TRI supérieur à 6%), Hanoi et Manille (TRI 5%), Bangkok (TRI asymptotique 4%). Outre un rendement initial élevé des actifs, ces marchés génèrent également un retour sur investissement élevé grâce à la croissance des bénéfices et des loyers. Ces villes dynamiques sont soutenues par des caractéristiques démographiques favorables.



Le rapport de JLL a notamment donné des évaluations positives sur le marché des bureaux dans les deux plus grandes villes du Vietnam. Au dernier trimestre de 2019, les loyers de bureau de grade A et de B à Ho Chi Minh-Ville ont atteint leur plus haut niveau de la décennie. À Hanoi, au 4e trimestre 2019, le taux moyen d'occupation de bureaux était de 93%, dont 94% pour le grade A.



Pour la prochaine décennie, la demande de bureaux continuera d'augmenter fortement, de 8 à 10% par an, à Ho Chi Minh-Ville et Hanoi à mesure que l'économie se développe. JLL estime que le taux de la population travaillant dans le secteur des services passera de 30 à 40% et la croissance annuelle du PIB atteindra 5,5 à 6%. Une opportunité pour les développeurs de construire plus de bureaux pour répondre aux besoins de nouvelles entreprises. -CPV/VNA