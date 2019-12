Hanoi (VNA) - Le Département de l’industrie et du commerce de Hanoi et AEON Vietnam Co., Ltd travailleront ensemble pour réduire l'utilisation des emballages plastiques à usage unique dans les supermarchés et AEON Mall Ha Dong dans le cadre d’un projet lancé le 19 décembre.

Vue de la cérémonie de lancement du projet, le 19 décembre. Photo : VNA

Louant AEON pour ses efforts visant à réduire les déchets plastiques, la directrice adjointe dudit département, Trân Thi Phuong Lan, a exprimé son espoir que AEON définira des plans à plus long terme et pérennes pour réduire les déchets plastiques dans ses secteurs de production et de distribution afin de protéger l’environnement.



Actuellement, Hanoi compte 24 centres commerciaux, 142 supermarchés et près de 1.700 magasins de proximité, qui utilisent une énorme quantité de plastique chaque année.



Les données du département ont montré qu’environ 6.000 tonnes de déchets sont rejetés dans la ville chaque jour, dont 8 à 10% sont des déchets plastiques principalement générés par la production industrielle et la distribution auprès des consommateurs.



La capitale a ciblé une interdiction des sacs en plastique non dégradables et le tri des déchets à la source dans tous les supermarchés d’ici le 31 décembre 2019, a-t-elle fait savoir.



La responsable a également indiqué que son département avait publié le plan N°3692/ KH-SCT sur la réduction des déchets en plastique dans la production et la distribution, qui avait reçu des commentaires positifs de la communauté des affaires.



Le directeur général adjoint du back-office d’AEON Vietnam, Sasamori Hiroaki, a déclaré qu’AEON Vietnam ferait des efforts incessants pour réduire l’utilisation des sacs en plastique de 30% dans ses magasins d’ici la fin de 2020.



La compagnie prévoit également de facturer les emballages plastiques à partir de 2020.

Elle souhaite travailler avec les autorités locales pour améliorer la santé publique et l’environnement en supprimant les produits en plastique à usage unique, a-t-il dit.



Le projet avec Hanoi fait partie d’une initiative lancée à AEON - Tan Phu Celadon en septembre. – VNA



