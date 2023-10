Hanoï (VNA) - Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire adjoint du Comité municipal du PCV, président du Comité populaire municipal de Hanoï, s’est entretenu le 4 octobre avec Athsaphangthong Siphandone, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire adjoint du Comité municipal du PPRL, maire de Vientiane, en visite de travail à Hanoï.Lors de l’entretien, Tran Sy Thanh a affirmé que le procès d'accord de coopération entre l’organisation du PCV et les autorités de Hanoï et leurs homologues de Vientiane pour la période 2022-2025 était un document important, qui créait un nouveau cadre et une nouvelle force motrice, promouvant les activités de coopération entre les deux capitales.Selon le président du Comité populaire de Hanoï , il est nécessaire aux deux parties de renforcer leur coopération dans certains domaines tels que transformation numérique, e-gouvernement, gestion du cyberespace, prévention et contrôle de la cybercriminalité...De son côté, Athsaphangthong Siphandone a proposé de promouvoir des activités de coopération entre les deux capitales dans l’édification d’un système politique démocratique au niveau de district. Le maire de Vientiane a déclaré espérer que les deux parties coopéreraient de manière plus étroite, de plus en plus approfondie et substantielle.-VNA