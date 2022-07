Photo: tuoitre.vn

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï vient de publier un plan concernant l’installation de distributeurs automatiques dans les lieux publics d'ici 2025, dans le but d’augmenter le nombre de distributeurs automatiques et d’améliorer leur efficacité.

Le Comité populaire a ordonné au Service municipal de l’Industrie et du Commerce d’assumer la responsabilité principale et de se coordonner avec les autres organes compétents pour chercher et examiner les lieux publics adaptés à l'installation de distributeurs automatiques.

Une fois l’installation achevée, les emplacements des distributeurs automatiques seront indiqués sur la carte commerciale à l’adresse www.bandomauasam.hanoi.gov.vn. Ils seront également intégrés sur des logiciels de guide touristique et cartes touristiques numériques de la ville.

Ces machines distribueront essentiellement produits alimentaires, boissons, fruits frais… Elles devront accepter plusieurs formes de paiement et se munir de fonctionnalités de support aux consommateurs, en particulier personnes âgées, handicapées et enfants.

Le développement du réseau de distributeurs automatiques contribuera à changer le comportement de consommateurs, à promouvoir le paiement sans espèces, à garantir la transparence en matière d’origine et de qualité de produits, a déclaré Tran Thi Phuong Lan, directrice par intérim du Service municipal de l’Industrie et du Commerce.

Actuellement, la capitale compte 717 distributeurs automatiques dont 13 installés dans l’espace piétonnier autour du lac de l’Épée restituée, dans les arrondissements de Ba Dinh et Tay Ho, quatre dans la Rue du livre de Hanoï et dans l’espace d'art public dans la rue Phung Hung. Les autres ont été installés dans des immeubles de bureau, d'habitation, centres commerciaux, stations de bus...-VNA