Dans la société par actions de confection de Duc Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Cette année, Hanoï vise à atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 18 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 8%. Cependant, les mouvements compliqués de l'épidémie de COVID-19 affectent directement l'exportation vers le marché chinois, provoquent des difficultés pour les entreprises textiles et électroniques... dans l'importation de matières premières, pièces de rechange et composants pour la production d'exportation.

Face à cette situation, le Comité populaire municipal a proposé 5 groupes de solutions pour lever les difficultés des entreprises.

En conséquence, la ville demande aux départements et agences compétents l'organisation de programmes de formation en faveur des entreprises afin de leur fournir des informations sur les marchés étrangers et les accords de libre-échange; accélère la réforme administrative et l'application des technologies de l'information dans l'administration fiscale; octroie des certificats d'origine de marchandises préférentielles aux entreprises...

Par ailleurs, la ville promeut également des solutions pour chaque secteur d'exportation. Plus précisément, avec l'industrie des composants électroniques et des ordinateurs, un certain nombre de complexes de l'industrie électronique seront établis pour développer des industries auxiliaires ; avec des produits agricoles, il faut investir dans la recherche sur les semences et techniques agricoles...

La ville a également demandé à la succursale de la Banque d’Etat à Hanoï de diriger les établissements de crédit de la ville pour déployer activement des solutions afin d’accorder des prêts à des taux d'intérêt raisonnables pour le développement de la production, l'exportation...

Nguyen Tien Vuong, directeur général adjoint de la Compagnie général du commerce de Hanoï (Hapro), a déclaré qu'en 2020, Hapro continuera d'élargir son marché et de développer de nouveaux produits d'exportation, notamment sur les principaux marchés d'exportation tels que l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Union européenne (UE).

Ta Van Tuong, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de Hanoï, a déclaré que le Service continuera de mettre en œuvre des programmes de formation sur la production sûre pour les entreprises et les agriculteurs, restructurer la production en créant la marque des exportations, promouvoir le développement de l'agriculture d'application de haute technologie associé à l'exportation de produits agricoles...

Selon Nguyen Thanh Hai, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Hanoï, outre les solutions immédiates à l'épidémie de COVID-19, les Services, les entreprises et le monde des affaires de Hanoï doivent augmenter la proportion des importations du Japon, de la République de Corée, de l'UE... pour profiter des opportunités lorsque le Vietnam a signé des accords de libre-échange avec ces pays.

Les efforts et la créativité des entreprises, ainsi que les mesures de soutien des ministères et des services, aideront les entreprises à surmonter les difficultés, à stimuler les exportations et à contribuer au développement de l'économie de la capitale. -VNA