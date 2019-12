Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le film «The To – Do list» (La liste des choses à faire) d’élèves du Lycée Viet-Duc de Hanoï, représentant du Vietnam, a remporté le Prix d'"Excellence" au 13e Festival international de films pour l’enfant de l’Asie, tenu au Japon.

Le film "The To - Do List" parle de l’assistance accordée par Dang à son ami, Hai, qui subit d’une maladie grave et ne vit que pendant une courte période. Hai cite dans un papier les endroits où il veut venir. Ce papier est accidentellement vu par Dang et il décide d’amener Hai à ces endroits. Cependant, la mère de Hai pense que ces actions de Dang ne sont pas bonnes et dérangent son fils. Elle interdit à Dang de rencontrer Hai. Après la mort de Hai, sa mère trouve accidentellement un papier sur lequel son fils dit les remerciements à Dang. La mère de Hai regrette qu'elle comprenne mal l’ami de son fils.

Estimant ce film, le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie a déclaré que le film avait apporté aux spectateurs des expériences émotionnelles sur les choses simples dans la vie. A travers le film, il a souhaité transmettre un message aux enfants sur l’assistance aux autres et la nécessité de profiter des précieux moments de la vie pour aider les autres.

Le film a touché les émotions des spectateurs. Les élèves ont réalisé un film dans l'espoir que les adultes changeront leur vision pour les enfants pour les mieux comprendre, a souligné un responsable du Service de l’éducation et de la formation de Hanoï.

Le 13e Festival international de films pour l’enfant de l’Asie ayant pour thème "Ennuyer les autres - Penser uniquement pour vous-même? Ou pensez-vous à d'autres? » a eu lieu dans la ville de Minamiawaji, dans la préfecture de Hyogo (Japon), attirant la participation d'élèves de 15 pays et territoires de l'Asie et 10 provinces et villes du Japon, avec plus de 400 films.

Ce festival a été organisé dans le but d'aider les enfants à se soucier davantage de l'environnement et de la société qui les entoure. Le Comité d'organisation a décerné 13 prix pour toutes les catégories: un Prix spécial, 4 Prix d'Excellence et 8 Prix d'encouragement. Le Vietnam a anvoyé trois films, dont «The To – Do list». -VNA