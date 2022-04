Des touristes visitent le Temple de la Littérature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La ville de Hanoï a élaboré son plan d'accueil des touristes étrangers dans la nouvelle normalité, contribuant à la reprise et au développement du tourisme de la capitale, a fait savoir jeudi le service municipal du Tourisme.

Hanoï renforce la promotion du tourisme dans les marchés clés ayant une sécurité élevée en matière de prévention et de lutte contre l'épidémie comme l'Europe, l'ASEAN, l'Inde, la République de Corée, le Japon, la Chine, l'Australie, les États-Unis, le Canada.

En outre, le service municipal du Tourisme intensifie la coopération avec d'autres localités pour élaborer des programmes de liaison de voyage afin d'attirer les touristes étrangers.

La communication et la promotion du tourisme de la capitale sont promues sur les médias et chaînes de télévision nationales et internationales, les sites web, les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, ...).

Par ailleurs, Hanoï est en train de collaborer avec les ambassades, les agences de représentation du Vietnam à l'étranger pour organiser des programmes de promotion du tourisme en France, au Japon, etc.

Prochainement, la ville organisera une série d'événements et de festivals imprégnés de l'identité culturelle de la capitale pour attirer les touristes avant, pendant et après les 31e SEA Games tels que: Festival des cadeaux touristiques, Festival du tourisme de Hanoï, Festival de l'ao dài de Hanoï, etc. -VNA