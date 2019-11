Photo d'illustration : CPV

Hanoï (VNA) - A l’occasion de la Journée nationale du patrimoine culturel (le 23 novembre), le Comité de gestion du Vieux quartier de Hanoï organisera une série d'événements culturels et artistiques en vue de faire rayonner l’image de la capitale et de la culture vietnamienne.



Du 22 novembre au 15 décembre, au Centre d'échanges culturels du vieux quartier de Hanoï (50 rue Dào Duy Tu, arrondissement de Hoan Kiem), sont prévus diverses activités intéressantes comme la découverte de la fabrication des fils de soie naturelle, un défilé de mode autour de l’ao dai des stylistes Trinh Bich Thuy et La Hang, un programme artistique.



Du 22 novembre au 15 décembre, se tiendra une exposition de photos sur le thème «Patrimoine au cœur de Hanoi» du photographe Lê Bich.



A l’ancienne maison sise au No 87 rue Ma Mây, est prévu un programme de présentation des 100 théiers Shan Tuyêt de Giang Pang (province de Yên Bai) reconnus «arbres patrimoniaux du Vietnam» et de l’art vietnamien de la dégustation du thé. -CPV/VNA