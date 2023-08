La ville de Hanoï dispose de conditions naturelles favorables au développement d'arbres fruitiers de spécialité, tels qu’orange Canh, pomelo Dien... Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - La ville de Hanoï dispose de conditions naturelles favorables au développement d'arbres fruitiers de spécialité, tels qu’orange Canh, pomelo Dien... L'application de la haute technologie dans le développement des arbres fruitiers associée à l'écotourisme répond non seulement aux besoins des habitants de la capitale mais ouvre également une nouvelle direction pour l'agriculture de Hanoï, contribuant à assurer l'environnement écologique et à augmenter les revenus de la population locale.



Nguyen Van Mua de la commune de Kim An (district de Thanh Oai) a raconté que ces dernières années, les gens ont été nombreux à se rendre à Kim An ainsi qu'au jardin de pomelos de sa famille pour acheter des fruits, prendre des photos. Ce modèle aide non seulement les gens à vendre des produits directement aux consommateurs, mais aussi à promouvoir largement les fruits de la commune.



Évaluant l'efficacité de la nouvelle tendance de la culture des arbres fruitiers en parallèle avec l'écotourisme, la directrice du Centre de développement agricole de Hanoï, Hoang Thi Hoa, a déclaré que la ville compte plus de 22.000 hectares d'arbres fruitiers dont de nombreux modèles appliquant des avancées technologiques associées à l'écotourisme, générant un revenu de 500 à 700 millions de dongs/ha/an. Jusqu'à présent, Hanoï a construit 14 zones de production d'arbres fruitiers de grande valeur, couvrant 15.500 ha, concentrées dans les districts de Dan Phuong, Chuong My, Phuc Tho, Quoc Oai... avec notamment des pamplemousses , des oranges, des banane, des longanes.







Un modèle de viticulture au district de Dan Phuong, à Hanoï. Photo : hanoimoi.com.vn

Pour améliorer l'efficacité et la valeur des arbres fruitiers de spécialité, le Service municipal de l'agriculture et du développement rural s'est coordonné avec les unités concernées pour ouvrir des cours de formation sur l'amélioration des jardins, le greffage, la production aux normes VietGAP... Parallèlement, il accompagne les localités dans la constitution de coopératives agricoles pour connecter la production et l'écoulement des produits.

Actuellement, de nombreuses localités ont développé la culture d'arbres fruitiers en combinaison avec l'éco-tourisme pour une efficacité économique élevée, ouvrant une nouvelle direction pour l'agriculture de la capitale.- VNA