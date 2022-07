Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) – Le Comité populaire de Hanoï a publié le 11 juillet le plan N° 193 KH-UBND sur la mise en œuvre du programme de stabilisation des prix des produits de première nécessité pour contribuer à limiter l'augmentation des prix, à freiner l'inflation, à promouvoir la production et le développement des entreprises.

Les groupes de biens essentiels et les quantités de biens déterminées pour équilibrer l'offre et la demande dans ce plan sont les aliments (riz, nouilles...), les viandes de boeuf et de volaille, les produits aquatiques, les œufs, les aliments transformés, les fruits et légumes frais, le sucre, la sauce de poisson, le lait, les fruits confis, les confiseries, les boissons et autres biens indispensables.

Les marchandises participant au programme doivent garantir la qualité, la sécurité sanitaire des aliments, l'origine.

Le Comité populaire de Hanoï demande également aux unités de favoriser la vente en ligne.

Le plan sera mis en œuvre d'ici fin mai 2023.-VNA