Hanoï, 3 février (VNA) - Le Comité du Parti de Hanoi a déterminé plusieurs tâches urgentes que les autorités locales doivent accomplir dans leurs efforts pour contenir la pandémie de COVID-19, qui s'est propagée dans la capitale au cours des derniers jours.

Un homme fait un contrôle de température avant de prendre un vol à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo: VNA

La ville a tenu une réunion le 2 février présidée par le membre du Bureau politique et secrétaire du comité municipal du Parti Vuong Dinh Hue pour discuter des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19.

Parmi les priorités, les forces concernées doivent améliorer la capacité et l'efficacité des conseils directeurs municipaux et locaux pour la prévention et le contrôle du COVID-19, améliorer la capacité de test et considérer la nécessité réelle des événements et des célébrations prochaines à venir pour le Nouvel An lunaire (Têt).

Le Comité de direction la prévention et le contrôle du COVID-19 de la ville a été invité à délimiter les zones touchées et à tester les personnes ayant des contacts étroits avec des cas confirmés ou revenant de zones touchées par une pandémie, tout en testant davantage de personnes travaillant en première ligne et en annonçant les résultats des tests dès que possible.

Le Comité du Parti a également demandé à l'administration municipale et aux comités directeurs de tous les niveaux de préparer le personnel, les fournitures médicales et les installations de quarantaine et de traitement.

Les autorités sont prêtes à fournir des informations pertinentes aux médias en temps opportun.

Pendant ce temps, la permanence du Comité municipal du Parti enverra plus de délégations pour examiner les efforts anti-COVID-19 dans les endroits vulnérables comme les parcs industriels et les écoles et traiter strictement toute violation.

En ce qui concerne les vaccinations, Hanoi rendra compte au gouvernement et travaillera avec le ministère de la Santé pour assurer un approvisionnement suffisant en vaccins pour les populations locales, initialement celles à haut risque, avec un financement sur son budget et d'autres sources.

Il poursuivra ses efforts pour atteindre le double objectif de freiner l'épidémie et de soutenir le développement socio-économique, selon le comité municipal du Parti.

Dans l'après-midi du 3 février, le Vietnam avait enregistré 1. 911 cas de COVID-19, dont 1.022 cas de transmission communautaire.

Hanoï avait signalé 21 cas de transmission communautaire depuis le 27 janvier, tous liés à des points chauds dans la ville de Chi Linh dans la province de Hai Duong et à l'aéroport international de Van Don dans la province de Quang Ninh.- VNA